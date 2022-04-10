Украина официально прекратила торговлю с РФ. С режимом Лукашенко торговля продолжится?32
- 10.04.2022, 10:07
- 17,004
Дырявое эмбарго.
Украина устанавливает полное эмбарго на импорт товаров из России, что по оценке Минэкономики будет ежегодно блокировать валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов.
Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает «Укринформ».
«Украина устанавливает полное эмбарго на импорт товаров из России. Мы юридически закрепили фактическое прекращение торговых отношений с российской федерацией, которое произошло 24 февраля. Сегодня мы официально оформили полное прекращение торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция России не сможет быть ввезена на территорию нашего государства. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство», - говорится в сообщении.
По оценке Министерства экономики, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в рф на 6 млрд долларов. Эти средства не получат бюджет врага, а значит, уменьшатся его потенциальные возможности финансировать войну.
«Такой шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к усилению санкций против России. Среди них – введение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и, таким образом, будут способствовать нашей победе», - отметила Свириденко.
Отметим, что в заявлении не упоминается Республика Беларусь, из чего следует, что торговля Украины с преступным режимом Лукашенко продолжится.