К Харькову движется 12-километровая военная колонна РФ 41 10.04.2022, 10:27

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Ее зафиксировали со спутника.

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.

Об этом пишет CNN.

Военная колонна оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.

Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.

На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

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