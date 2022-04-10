К Харькову движется 12-километровая военная колонна РФ

К Харькову движется 12-километровая военная колонна РФ41
- 10.04.2022, 10:27
- 25,464
Ее зафиксировали со спутника.
Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, зафиксировали большую колонну с военной техникой России на востоке Украины.
Об этом пишет CNN.
Военная колонна оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.
Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.
На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.