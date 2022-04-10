«Если бы мне дали возможность застрелить Путина, рука бы не дрогнула» 10 10.04.2022, 11:50

9,004

Виктория Коваленко

История украинки, на глазах у которой оккупанты убили мужа и дочь.

Виктория Коваленко и ее муж Петр решили уехать из Чернигова, чтобы обезопасить детей. Семья пыталась вывезти 12-летнюю Веронику и 1-летнюю Варвару.

Трагедия произошла через 9 дней после начала войны. Семья выехала из окрестностей города и доехала до села Ягодное, сообщает ВВС.

У деревни, до которой доехала семья, путь им загородили камни. Муж вышел и стал их оттягивать. И через несколько секунд авто обстреляли.

«Был взрыв или какие-то выстрелы. Меня оглушило. Разлетелось заднее стекло. Муж крикнул: выходи из машины!» – вспомнила женщина.

Обломок порезал Виктории голову, она истекала кровью. Увидев это, ее 12-летняя Вероника (дочери от первого брака) начала кричать, у нее дрожали руки и девочка вышла из автомобиля. Виктория последовала за ней.

«Потом увидела, как она упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы», – вспомнила этот ужас Виктория.

Говорит, что в машину попал российский снаряд и вспыхнул пожар.

«Я пыталась сохранять спокойствие, держала на руках младшую дочь. Нужно было найти безопасное место», – вспомнила женщина.

Она больше не видела своего мужа Петра, но его молчание дало понять – он тоже погиб.

Автомобиль семьи после атаки врагов.

Сутки Виктория и ее 1-летняя дочь пытались выжить – они прятались в припаркованном автомобиле, но началась стрельба. Тогда женщина с ребенком убежала в маленькое здание, где были солдаты. На следующий день оккупанты отвезли ее в село Ягодное.

Там они 24 дня сидели в подвале местной школы. Люди умирали от нехватки лекарства и без медпомощи.

Света не было, поэтому пользовались свечами. Им не хватало воздуха, ведь в комнате было, по словам женщины, 40 человек.

От нехватки движения у людей кровоточили вены, им делали повязки.

12-летняя дочь Виктории

Виктория с покойным мужем

Сейчас Виктория и дочь во Львове. Женщина ответила на вопрос, что она сказала бы людям, которые сделали это с ее семьей.

«Если бы мне дали возможность застрелить Путина, я бы это сделала. Рука бы не дрогнула», – ответила женщина.

Могила ее дочери и мужа

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».