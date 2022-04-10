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ВСУ разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма

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  • 10.04.2022, 12:00
  • 10,544
ВСУ разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма
Фото: ВСУ

В Ольховке украинские бойцы полностью завершили зачистку территории.

Ночью Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня ночью очередные успехи одержали наши военные ВСУ уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", - отметил он.

Синегубов напомнил, что в Ольховке ВСУ полностью завершили зачистку территории.

В частности, была обнаружена яма с трупами российских солдат.

"Это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими", - добавил он.

Глава ОВА уточнил, что продолжается эвакуация людей из Лозовой, откуда уже выехали около 20 тысяч человек.

"Усиливаем доставку гуманитарной помощи в территориальные общины. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и проч. Всех волонтеров, кто имеет возможность помочь, прошу обращаться в органы местного самоуправления и РГА", - добавил он.

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