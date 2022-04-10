Восемь попыток прорваться на Донбассе закончились разгромом для войск РФ

Восемь попыток прорваться на Донбассе закончились разгромом для войск РФ1
- 10.04.2022, 12:35
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ВСУ уничтожили гору техники.
На Донбассе ВСУ уничтожили четыре российских танка, самолет и вертолет врага.
Группировка Объединенных сил в течение суток успешно отразила восемь атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях, сообщили в пресс-службе ООС.
"Наши воины нанесли ущерб российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.
Также сообщили, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.