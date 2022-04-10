Китай связывают по рукам и ногам Николай Фельдман, «Главред»

10.04.2022, 12:47

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Отсидеться без действий не выйдет.

Американцы вместе с европейцами, очевидно, устали ждать пока Китай применит свои возможности для того, чтобы остановить Россию и взять на себя ответственность за дальнейшее будущее этой недостраны.

Китай очевидно растерян и ощущает себя в крайне слабой позиции. И действия России только усугубляют положение.

В новейшей китайской традиции было только критиковать санкции и заявлять, что они не способствуют решению конфликтов. В то время, как западный мир очевидно будет действовать исключительно через санкции и их максимальное усугубление.

При этом Китай не может игнорировать санкции и придерживается санкционного режима. Банки, инвестфонды, промпредприятия сворачивают отношения с Россией на глазах. Но из очевидных действий Китай больше ничего не сделал, несмотря на обещания.

Китай успел много раз пообещать что-то, при этом никому непонятно, что именно. Вроде как по одному только звонку из Китая Путин должен прогнуться и свалить из Украины. То ли Китай такого звонка не делает, то ли всё это пыль в глаза и неправда.

Скорее второе.

Открытый мир не верит Китаю. Евросоюз разговаривает с ними очень агрессивно. Байден пообещал много нехорошего. И неожиданно в тылу начала действовать Япония.

Третья экономика мира имеет все возможности, чтобы заявить о своих планах резко ограничить влияние второй экономики мира.

Что и произошло.

О планах резко увеличить оборонные возможности, чтобы сдерживать Китай в направлении Тайваня, заявил министр обороны Японии.

США готовит символический визит в Японию на этих выходных спикера Конгресса. И японские медиа упомянули, что у американской делегации есть намерения посетить и Тайвань.

Это просто взорвало официальный Пекин. Угрозы посыпались публично.

А между тем в самих Штатах генералы всерьез и публично обсуждают с какими логистическими проблемами столкнется армия США в случае горячего конфликта с Китаем.

Короче говоря, сигналов масса. Китай берут в клещи со всех сторон и показывают, что отсидеться без действий не выйдет. Миф о всесильности российской армии уже рухнул. Готов ли Китай испытывать силу своей армии?

Так или иначе, придется решать - торговать со всем миром или воевать.

Николай Фельдман, «Главред»

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