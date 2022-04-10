Экономист рассказал, что делать белорусам с заначкой в $10 тысяч в условиях кризиса 21 10.04.2022, 13:05

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Держать под подушкой или прикупить квартиру в регионе?

У многих белорусов возникает вопрос, что сейчас делать со своими сбережениями. Ведь в стране разгоняется инфляция, курс рубля остается нестабильным, а банки, с одной стороны, повышают ставки по вкладам, но при этом вводят ограничения на снятие валюты. Рынок недвижимости сейчас тоже нестабилен. С покупкой акций компаний через банки также возникают вопросы. А как насчет криптовалюты, гособлигаций, хранения под подушкой или в стеклянной банке?

Журналисты zerkalo.io спросили у эксперта, что делать со сбережениями (с условной суммой в 10 тысяч долларов), какие есть варианты, куда их можно вложить и какие существуют риски.

Вложиться в депозиты или недвижимость можно, но есть нюансы

Способы сбережения денег остаются прежними, как и месяц назад, год назад, считает старший экономический сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук. Среди них — открытие депозитов как в Беларуси, так и за границей, а также покупка недвижимости.

Менее популярные способы — приобретение ценных бумаг, драгоценных металлов, вложения в криптовалюту, покупка акций компаний. На них приходилась совсем небольшая доля, назвать их серьезными массовыми формами сбережений не приходится, но какой-то небольшой сегмент людей это затрагивало, говорит эксперт.

— Например, облигации за последние пару лет стали несколько более популярными. В Беларуси также есть фондовые игроки, которые работали с белорусскими акциями. Но это все не тот порядок цифр и масштаб, чтобы говорить о сопоставимости с депозитами и недвижимостью, — говорит эксперт.

Дмитрий Крук уточняет, что сейчас «в целом подавляющая часть вариантов сохранности сбережений остаются доступными, включая самые популярные — депозиты и недвижимость».

— Но вот ассоциируемые с ними риски уже совершенно другие, — говорит Дмитрий Крук. — Сегодня многие белорусы при желании обналичить свои банковские депозиты и счета сталкиваются с ограничениями и задержками банка. Разместить там средства можно, а вот получить их назад — это уже отдельный вопрос. Целесообразность и оправданность хранения средств в виде депозитов, на мой взгляд, существенно снизилась, а риски возросли. По фактическим данным можно сделать вывод, что значительное число белорусов придерживаются такого же мнения.

К примеру, если разместить условные 10 тысяч долларов на отзывной депозит на три года в «Альфа-Банк» (ставка — 2,5% годовых), то можно получить «навар» в 778 долларов. Если эту же сумму разместить на безотзывной вклад на 25 месяцев (ставка — 4,25% годовых), то выйдет почти 925 долларов. Но в таком случае снять деньги раньше срока окончания договора без потери процентов не получится.

— Что касается недвижимости, здесь я бы сейчас несколько раз подумал. Статистика позволяет сказать, что спрос на недвижимость сократился, и массово люди свои деньги туда не вкладывают. Рынок может упасть гораздо серьезней, чем во все предыдущие эпизоды кризисов в Беларуси. Поэтому я сам бы с рынком недвижимости, как с инструментом инвестиции средств, сейчас бы не работал. Это может быть очень рискованно, — считает Дмитрий Крук. Это также подтверждает эксперт по жилой недвижимости: цены на жилье сейчас падают, а когда это остановится — неизвестно.

За 10 тысяч долларов сейчас можно купить, к примеру, четырехкомнатную квартиру в Лидском районе жилой площадью в 51 квадратный метр. За 9,9 тысячи долларов можно приобрести «двушку» в городском поселке Болбасово в Оршанском районе, жилая площадь — почти 28 «квадратов». В молодечненском направлении за 10 тысяч долларов можно приобрести дачу. Есть варианты и в два раза дешевле.

Но возникает вопрос целесообразности покупки недвижимости в регионе. Одно дело, если жить там, другой вопрос, если рассматривать такое вложение как инвестицию. К примеру, в Болбасово хоть и создали особую экономическую зону «Бремино-Орша», это еще не гарантирует, что в этом населенном пункте будет спрос на аренду жилья.

В Минске 10 тысяч долларов не хватит на покупку недвижимости. Придется либо занимать средства, либо обращаться за кредитом в банк. Но с получением займа в банке, скорее всего, может не получиться. Большинство банков урезали кредитование до минимума, оставив потребительские займы на покупку отечественных товаров или автомобилей Geely. Вариантов по займам на недвижимость почти не осталось.

Насколько рискованно вкладываться в криптовалюту?

— Для тех, кто несмотря на текущие обстоятельства, думает о дополнительном заработке, сказать, что все возможности отрезаны не возьмусь. Все, что связано с криптовалютой, криптоактивами и токенами — пока сохраняющиеся опции, куда можно вложить средства, — уточняет Дмитрий Крук. — Мой посыл — об этом есть смысл думать тем, кто хорошо осознает и понимает все риски. Здесь нет никаких гарантий и потерять можно абсолютно все. Человеку хорошо бы быть технически и экономически подкованным, либо как минимум осознавать, что гарантий нет никаких.

В случае с криптовалютой нужно учитывать, что ее стоимость может как быстро подскочить, так и упасть. К примеру, стоимость биткоина подскочила после твита Илона Маска о возобновляемой энергии для майнинга, а ранее падала после другого его твита, который касался возможной продажи криптовалюты компанией Tesla. Нужно учитывать, что на курс биткоина влияет много факторов.

На момент выхода текста курс биткоина составлял почти 39 тысяч долларов. Укрепление этой криптовалюты за сегодня составило более 16%.

Есть ли смысл покупать драгметаллы?

Еще один из относительно безопасных способов сохранить деньги — драгоценные металлы.

— На сайтах банков все еще можно видеть в доступе слитки, их можно купить и продать. При желании не только в Беларуси. Это не такая ликвидная форма сбережений, как наличные деньги, но довольно надежная. И с точки зрения вопроса о том, где спрятать, с этим тоже может быть проще. Иногда это может быть решением для людей, кто сейчас не может получить в наличном виде свои сбережения, они, например, зависли в банках. Драгметаллы пока доступная опция, — говорит Дмитрий Крук.

Посмотреть, как меняется стоимость драгоценных металлов, можно, к примеру, на сайте «Сбер Банка (Беларусь)». К примеру, стоимость золота в целом последнее время падает.

Так, «БСБ-Банк» продает слиток золота (проба — 999.9) на 250 грамм стоит 45,7 тысячи рублей. При этом выкупить обратно такой слиток банк готов за 39 тысяч рублей. Как правило, подобные сложения предусматривают долгосрочный период.

Как насчет хранения денег наличными «под подушкой» или в стеклянной банке?

По опросу Нацбанка, белорусы хранят сбережения чаще всего наличными «под подушкой». В депозитах в банке или вкладываются в недвижимость гораздо реже.

— Довольно стандартный шаблон поведения — держать деньги в наличных в иностранной валюте. Конечно, тут возникает вопрос их физической сохранности: держать ли дома в трехлитровой банке или закопать в огороде под деревом. Это вопрос. Но в описанных условиях это достаточно хороший вариант для многих, кто не склонен к риску, и вполне эффективная стратегия. Надо только обезопасить деньги от квартирного вора, — говорит эксперт.

Какие еще есть варианты

Из других вариантов, куда вложить сбережения, — купить корпоративные облигации, в том числе облигации банков, или государственные облигации.

Но по облигациям есть немало вопросов. Что касается гособлигаций, то сейчас на сайте Минфина нет актуальных предложений по их продаже на внутреннем рынке. Судя по данным ведомства, с ноября прошлого года оно не размещало гособлигации на внутреннем рынке.

Что касается облигаций компаний, то нужно учитывать, что финансовое положение некоторых остается не самым лучшим в ситуации, когда против Беларуси вводят санкции, из-за чего возникают логистические проблемы, вопросы со сбытом продукции и наличием сырья, а также курс валют остается нестабильным, разгоняется инфляция. В такой ситуации организации могут не выплачивать дивиденды.

Вариантов по банковским облигациям сейчас на рынке не так много, как в прежние годы. К примеру, «Белагропромбанк» выпустил миллион облигаций, стоимость каждой — 100 белорусских рублей. Общая их стоимость — 100 млн. рублей. Срок обращения — с 7 апреля этого года по 6 апреля 2027 года. Выплата дохода — ежеквартально. Но есть важный нюанс. Доходность в первый год предусмотрена на уровне ставки рефинансирования, которая сейчас составляет 12% годовых, а какой она будет последующие четыре года — неизвестно, ее будет устанавливать «коллегиальный орган банка».

Еще один вариант инвестирования — выйти на фондовый рынок. Если упростить, то это площадка, на которой торгуют акциями, облигациями и другими активами. К примеру, здесь можно купить акции международных компаний. Выйти на фондовый рынок можно как самостоятельно, так и через доверительное управление, к примеру, через банки. Но и здесь есть нюансы.

— Сейчас выйти на зарубежные фондовые рынки стало сложнее. Здесь есть риск, что белорусов могут возникнуть барьеры из-за санкций, — говорит Дмитрий Крук. — Можно работать с иностранными фондовыми рынками через белорусские банки. Но уже проходила информация, что «Альфа-Банк» разослал своим клиентам извещение о том, что по причине санкций могут быть проблемы с выводом средств, размещенных ранее в иностранных активах через механизм доверительного управления. Они не сгорают, но получить их наличными может быть сложно. В целом выход через брокеров на зарубежные фондовые рынки доступен для очень узкого сегмента граждан доступен также выход через брокеров на зарубежные фондовые рынки.

Еще один вариант хранения сбережения — открыть счет в одном из иностранных банков, говорит Дмитрий Крук. Однако эксперт видит здесь есть риски.

— Если из Беларуси пытаться безналичным образом перевести свои средства за рубеж, с большой вероятностью можно столкнуться с задержкой платежей. Это как минимум.

Вполне возможно, что какой-то из иностранных банков не захочет проводить платежи белорусского банка. Средства могут надолго зависнуть, и на какой-то период человек потеряет над ними контроль. Многие банки, например, в Польше, отказываются открывать новые счета белорусам. Сами банки, даже без прямых указаний, отказываются от тех практик, которые у них были, и белорусам эта опция становится все менее доступна, — отмечает Дмитрий Крук.

Хорошо, а если подытожить, то есть ли лайфхаки, во что лучше всего вложить 10 тысяч долларов?

— Есть довольно распространенный миф, что существуют какие-то универсальные и правильные рекомендации, как грамотно распорядиться своими финансами. К сожалению, нет, таких рекомендаций быть не может, — говорит Дмитрий Крук. — У каждого человека есть собственные обстоятельства, ожидание доходности и свое отношение к риску, который он готов взять. Поэтому я могу прокомментировать общие тренды и закономерности. Условный среднестатистический человек склонен к риску в очень малой степени. Большая часть людей предпочитает сохранить то, что есть, чем подвергать свои сбережения рискам, пытаясь заработать в сложных условиях. Исходя из этого, сегодня для большинства белорусов будет актуальна пословица «Не до жиру, быть бы живу». Думаю, взять на вооружение такое соображение сейчас будет во многих случаях оправдано.

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