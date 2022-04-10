Стало известно, сколько потеряла армия РФ с начала вторжения в Украину

Стало известно, сколько потеряла армия РФ с начала вторжения в Украину3
- 10.04.2022, 13:15
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Новые данные Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 19300 человек
Танки - 722
Боевые бронированные машины - 1911
Артиллерийские системы - 342
РСЗО - 108
Средства ПВО - 55
Самолеты - 152
Вертолеты - 137
Автомобильная техника - 1384
Корабли/катера - 7
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 112
Специальная техника - 25
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.