Стало известно, сколько потеряла армия РФ с начала вторжения в Украину 3 10.04.2022, 13:15

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Новые данные Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 19300 человек

Танки - 722

Боевые бронированные машины - 1911

Артиллерийские системы - 342

РСЗО - 108

Средства ПВО - 55

Самолеты - 152

Вертолеты - 137

Автомобильная техника - 1384

Корабли/катера - 7

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 112

Специальная техника - 25

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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