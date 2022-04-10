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Оккупанты начали мобилизацию инвалидов из ОРДЛО

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  • 10.04.2022, 13:53
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Оккупанты начали мобилизацию инвалидов из ОРДЛО

На войну отправляют также сотрудников «стратегических предприятий».

Оккупанты пытаются забрать из ОРДЛО на войну всех, кого могут. РФ мобилизует из ОРДЛО лиц, которые вообще не подлежат призыву. В первую очередь это касается сотрудников «стратегических предприятий», которым до этого времени гарантировали «бронь».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, на Алчевский металлургический комбинат пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

Также снята «бронь» с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Чтобы повысить «эффективность» мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ.

На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

Сотрудники райвоенкоматов «ЛНР» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста.

Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР».

В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты «Комсомолец Донбасса» со справкой о том, что он работает на «стратегически важном предприятии». Никому из них не помогли полученные документы, и все они навсегда остались в украинской земле.

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