Оккупанты начали мобилизацию инвалидов из ОРДЛО

Оккупанты начали мобилизацию инвалидов из ОРДЛО14
- 10.04.2022, 13:53
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На войну отправляют также сотрудников «стратегических предприятий».
Оккупанты пытаются забрать из ОРДЛО на войну всех, кого могут. РФ мобилизует из ОРДЛО лиц, которые вообще не подлежат призыву. В первую очередь это касается сотрудников «стратегических предприятий», которым до этого времени гарантировали «бронь».
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Так, на Алчевский металлургический комбинат пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.
Также снята «бронь» с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.
Чтобы повысить «эффективность» мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ.
На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.
Сотрудники райвоенкоматов «ЛНР» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста.
Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР».
В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты «Комсомолец Донбасса» со справкой о том, что он работает на «стратегически важном предприятии». Никому из них не помогли полученные документы, и все они навсегда остались в украинской земле.