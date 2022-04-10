Оккупанты начали мобилизацию инвалидов из ОРДЛО 14 10.04.2022, 13:53

9,250

На войну отправляют также сотрудников «стратегических предприятий».

Оккупанты пытаются забрать из ОРДЛО на войну всех, кого могут. РФ мобилизует из ОРДЛО лиц, которые вообще не подлежат призыву. В первую очередь это касается сотрудников «стратегических предприятий», которым до этого времени гарантировали «бронь».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, на Алчевский металлургический комбинат пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

Также снята «бронь» с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Чтобы повысить «эффективность» мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ.

На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

Сотрудники райвоенкоматов «ЛНР» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста.

Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР».

В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты «Комсомолец Донбасса» со справкой о том, что он работает на «стратегически важном предприятии». Никому из них не помогли полученные документы, и все они навсегда остались в украинской земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».