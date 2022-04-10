В Гомель приехали ряженые из российских «Волшебных войск специального назначения»32
- 10.04.2022, 13:59
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Они станцевали «боевой пляс» перед милицией и ОМОНом.
Два десятка активистов неоязыческой секты России, которые сами себя называют «Волшебными войсками специального назначения Руси», собрались вчера в гомельском парке на левом берегу Сожа. Мужская половина сектантов объединилась в круг, чтобы исполнить «боевой пляс», сообщает «Флагшток».
За мероприятием наблюдали гомельские силовики. Милиционеры предупредили собравшихся о том, что считают акцию незаконной. Однако в последствии отступили и наблюдали за мероприятием на удалении из автомобиля. В стороне остался и автобус с ОМОНом.
Идеология этой секты представляет смесь идей славянофильства и российского язычества. Ее последователи пытаются восстановить СССР и верят в разнообразные теории заговоров.
Почему российские сектанты выбрали для своего мероприятия белорусский Гомель, неизвестно.