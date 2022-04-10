«У нас уже говорить, что ты подбил только один танк — стыд» 19 10.04.2022, 14:07

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Экс-нардеп Украины Татьяна Чорновол уничтожает технику врага из «Стугны».

Экс-нардеп Украины Татьяна Чорновол рассказала о своих буднях в качестве оператора ПТРК «Стугна».

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чорновол, она и ее коллеги уже изучили поведение врага и его действия для противотанкистов обычно достаточно прогнозируемы.

«Москали имеют такую специфику: наступать с десяти часов утра до трех часов дня и всегда одними и теми же дорогами. Их просто бить. Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд…» – говорит Чорновол.

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