закрыть
10 апреля 2022, воскресенье, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«У нас уже говорить, что ты подбил только один танк — стыд»

19
  • 10.04.2022, 14:07
  • 9,538
«У нас уже говорить, что ты подбил только один танк — стыд»

Экс-нардеп Украины Татьяна Чорновол уничтожает технику врага из «Стугны».

Экс-нардеп Украины Татьяна Чорновол рассказала о своих буднях в качестве оператора ПТРК «Стугна».

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чорновол, она и ее коллеги уже изучили поведение врага и его действия для противотанкистов обычно достаточно прогнозируемы.

«Москали имеют такую специфику: наступать с десяти часов утра до трех часов дня и всегда одними и теми же дорогами. Их просто бить. Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд…» – говорит Чорновол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип