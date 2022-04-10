Сегодня христиане западного обряда отмечают Вербное воскресенье 6 10.04.2022, 14:35

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Упоминание об этом празднике встречается еще у Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского.

Сегодня, 10 апреля, у христиан западного обряда – римо-католиков, а также армян – Пальмовое (Вербное) воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим.

Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи.

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Иисуса Христа, а с другой – прообраз входа Сына Человеческого в Рай.

По библейским рассказам, иудеи, находившиеся в то время под владычеством римлян, ожидали национального освободителя от иностранного владычества и что Мессия – Спаситель Израиля – появится на Пасху.

Народ Иерусалима, зная о воскресении Лазаря, встречал Иисуса очень торжественно. Иисус, демонстрируя, что он входит в Иерусалим с желанием мира, а не войны, въезжал на осле (осел на Востоке символизировал мир, а всадник на коне – войну).

Упоминание об этом празднике встречается еще у Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского, а его изображения находят на саркофагах IV века. Однако окончательно в западной традиции праздник установился до VII века. Есть мнение, что впервые его отметили в Иерусалиме.

У римо-католиков перед началом литургии традиционно проводится шествие (процессия) вокруг храма или в самом храме. Участники шествия держат в руках ветви (в южных странах – пальмовые, а в северных – вербные или другие) и зажженные свечи. Процессия символизирует людей, вышедших навстречу Спасителю во время Входа Господня в Иерусалим.

Во время мессы в течение дня проходят чтения Страстей Господних, которые потом еще будут читать в Великую Пятницу. Освященные на богослужении ветви верующие хранят в своих домах до следующего Великого поста.

Существует также традиция получать пепел для пепельной среды сожжением этих ветвей.

В следующее воскресенье, 17 апреля, христиане западного обряда будут отмечать Пасху, Воскресение Иисуса Христа. Христиане восточного обряда – православные и греко-католики – будут праздновать Пасху 24 апреля.

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