Названо неожиданное препятствие для наступления россиян на Харьков 14 10.04.2022, 14:52

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Алексей Арестович

Враг сосредотачивает резервы в этом районе.

Россияне сосредоточивают резервы вблизи Харькова для продолжения наступательной операции на областной центр.

Об этом во время брифинга в ОП заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНИАН.

Он добавил, что сейчас погодные условия не позволят оккупантам провести атаку быстро.

"В районе Харькова противник сосредотачивает резервы, подтягивает ремонтные подразделения, которые должны обеспечить ввод новых сил. Ближайшие 10 суток прогноз погоды – это осадки. Причем осадки 50 мм, которые должны выпасть. Это значит, что противнику будет очень трудно наступать. Потому что развяжется земля. Как видим, и небо работает на нас", - сказал Арестович.

Ранее спутниковые снимки Maxar Technologies показали 12,8 км военную колонну России по направлению к Харькову. Враг перевозил новое тяжелое вооружение для начала следующей фазы наступления.

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