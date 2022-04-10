Дрон пограничников помог украинской артиллерии уничтожить два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами

Дрон пограничников помог украинской артиллерии уничтожить два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами2
- 10.04.2022, 14:59
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Удар был нанесен прямо по целям.
С помощью дрона украинских пограничников уничтожены два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНИАН.
"Дрон пограничников снова помог артиллеристам бить врага. Как результат - уничтожены два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первый результат успешной кооперации пограничников и артиллеристов. В то же время пограничники не уточнили направление, на котором это произошло.