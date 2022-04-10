закрыть
10 апреля 2022, воскресенье, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к экспортному контролю для изоляции режима Лукашенко

7
  • 10.04.2022, 14:30
  • 4,518
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к экспортному контролю для изоляции режима Лукашенко

Коалиция против диктатуры растет.

Министерство торговли США объявило о присоединении Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии к глобальной коалиции по экспортному контролю. Отмечается, что это действие расширяет и укрепляет глобальную коалицию, выступающую на стороне украинского народа против российской агрессии.

Принятие странами коалиции практически аналогичных мер экспортного контроля расширяет круг товаров, которые не могут быть получены Россией и Беларусью.

«Министерство торговли США, через Бюро промышленности и безопасности (BIS), издает правило, которое официально добавляет страны Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии к растущей глобальной коалиции стран, которые сотрудничают в нашем противостоянии российской агрессии и белорусскому соучастию путем внедрения одинаково строгого экспортного контроля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

Данная мера нацелена отрезать Россию и Беларусь от товаров, технологий и программного обеспечения, необходимых для поддержания агрессии, лишая их оборонные, аэрокосмические и морские отрасли ключевых материалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип