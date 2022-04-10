Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к экспортному контролю для изоляции режима Лукашенко 7 10.04.2022, 14:30

4,518

Коалиция против диктатуры растет.

Министерство торговли США объявило о присоединении Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии к глобальной коалиции по экспортному контролю. Отмечается, что это действие расширяет и укрепляет глобальную коалицию, выступающую на стороне украинского народа против российской агрессии.

Принятие странами коалиции практически аналогичных мер экспортного контроля расширяет круг товаров, которые не могут быть получены Россией и Беларусью.

«Министерство торговли США, через Бюро промышленности и безопасности (BIS), издает правило, которое официально добавляет страны Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии к растущей глобальной коалиции стран, которые сотрудничают в нашем противостоянии российской агрессии и белорусскому соучастию путем внедрения одинаково строгого экспортного контроля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

Данная мера нацелена отрезать Россию и Беларусь от товаров, технологий и программного обеспечения, необходимых для поддержания агрессии, лишая их оборонные, аэрокосмические и морские отрасли ключевых материалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».