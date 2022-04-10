«И вот с такими «штыками» они собираются взять Донбасс?»8
- 10.04.2022, 15:44
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Оптимизм защитников Украины растет.
Главный редактор интернет-издания «ОстроВ» Сергей Гармаш оценил реальные возможности РФ по развертыванию «большой наступательной операции» на Донбассе:
– Военные сообщают, что на днях российскую группировку в Украине пополнили завозом из Ростова и Валуек (соответственно, в Донецкую и Харьковскую области) 18–20-летних российских пацанов. Это не срочники, а контрактники, которые повелись кто на деньги, кто на пропаганду, а кто и на "трофеи". Опыта нет, но есть телевизионная и "вконтактная" романтика, буйство гормонов, а еще жадность. По сути, пушечное мясо…
Деканаты донецких и луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые еще не мобилизованы. Там люди более опытные, чем в России, сразу понимают, что это "свежее мясо" для фронта.
И вот с такими "штыками" они собираются взять Донбасс, где наши силы ООС окапывались восемь лет?
Мой оптимизм растет.