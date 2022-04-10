Содержимое «пайка» российских оккупантов шокировало украинцев 10.04.2022, 15:58

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Такой «рассольник» не стали бы есть даже украинские свиньи.

Российским оккупантам, которые приехали воевать в Украину, выдают просроченные пайки.

Музыкант и волонтер Руслан Горовой опубликовал фото российского армейского пайка.

Он отметил, что такой "рассольник" не стали бы есть даже украинские свиньи.

По его словам, теперь не вызывает удивления тот факт, что военные страны-агрессора отбирали у мирных жителей не только домашнюю живность, но и макароны, масло и крупы.

"О гастрономических предпочтениях русского мира. Эту х**ню вторая бомжацкая армия мира привезла с собой на хлебосольную Киевщину. Понятно, почему эти скоты ели даже собак. Потому что это говно даже свиньи наши не будут есть... Даже под дулом автомата. Ментальная пропасть. Просто бездонная пропасть", – написал волонтер в Facebook.

Украинцы просто шокированы увиденным и оставили массу гневных комментариев под постом.

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