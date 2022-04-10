Стало известно о героическом подвиге украинского офицера в Мариуполе 10.04.2022, 15:58

Последними словами героя были: «Слава Украине!».

Стало известно о героическом подвиге старшего офицера приграничных войск в Мариуполе, который продолжают блокировать российские оккупационные войска.

О поступке украинского воина рассказал Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе брифинга 10 апреля, передает УНИАН.

По словам Арестовича, боец был оцеплен и ранен, поэтому подорвал себя с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику.

Последними словами военнослужащего были: "Слава Украине!".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько российских оккупантов пытаются захватить Мариуполь.

"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных", - заявил он.

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