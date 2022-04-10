Стало известно о героическом подвиге украинского офицера в Мариуполе
- 10.04.2022, 15:58
Последними словами героя были: «Слава Украине!».
Стало известно о героическом подвиге старшего офицера приграничных войск в Мариуполе, который продолжают блокировать российские оккупационные войска.
О поступке украинского воина рассказал Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе брифинга 10 апреля, передает УНИАН.
По словам Арестовича, боец был оцеплен и ранен, поэтому подорвал себя с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику.
Последними словами военнослужащего были: "Слава Украине!".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько российских оккупантов пытаются захватить Мариуполь.
"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных", - заявил он.