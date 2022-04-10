«Альфа-банк» так и не возобновил переводы в долларах 1 10.04.2022, 15:35

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IOS-приложение банка приостановило работу.

Белорусский Альфа-Банк еще 7 апреля приостановил международные платежи и переводы в долларах. В банке планировали, что приостановка продлится всего один день, однако к 9 апреля возможность пока не восстановили. Кроме того, 10 апреля временно перестало работать официальное приложение банка на iOS.

Напомним, США 6 апреля ввели «полные блокирующие санкции в отношении российских Сбербанка и Альфа-Банка. В белорусской «Альфе» подчеркнули, что их финучреждение под санкции не попадает. ««Альфа» в Беларуси — это отдельный бизнес в составе международного консорциума. В отношении него и бизнеса в Беларуси каких-либо ограничений не вводили», — сказали в банке.

SWIFT-переводы в долларах приостанавливали «на время, пока банки-корреспонденты разбираются в ограничениях, которые ввели США».

«Мы рассчитываем получить ответ к завтрашнему дню — как только зарубежные банки-партнеры дадут официальное подтверждение и гарантированно смогут отправлять переводы», — сообщали в белорусской «Альфе» 7 апреля.

Однако пока подтверждения от банков-партнеров нет, сообщили dev.by в Альфа-Банке 9 апреля.

Кроме того сложности возникли с официальным приложением банка для iOS — InSync.

9 апреля многие пользователи получили сообщение с просьбой «обновить приложение альтернативным способом, пока новая версия не размещена в App Store». Им предложили поставить версию для тестировщиков через сервис TestFlight. «Не переживайте, приложение прошло проверку Apple, и этот метод не повлияет на его работу», говорилось в сообщении от банка.

Правда, обновиться так успели не все. В TestFlight количество доступных установок ограничено, и в определенный момент доступные «места» закончились. 10 апреля официальное iOS-приложение InSync перестало работать.

«Мы слышим вас и всеми силами стараемся решить возникшие неудобства. Если вы пользуетесь InSync на Android или обновились с помощью TestFlight, то все работает, как и прежде», написали представители банка.

Пользователям устройств на iOS, которые не успели обновиться, рекомендуют проводить все операции в сервисе «Альфа-Клик».

Кстати, пользователям приложения на Android тоже важно обновиться — это связано с сертификатом безопасности. «Актуальная версия 8.4.5.3 уже доступна для Android. Просим обновить приложение до 10 апреля. Без него InSync будет показывать ошибку при запуске. С последней версией всё работает», пишут в банке.

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