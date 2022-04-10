Зеленский: Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было 9 10.04.2022, 16:57

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Фото: president.gov.ua

У украинцев было бы плечо близких, мощных соседей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что войны с Россией можно было избежать, если б Украина была членом НАТО.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, его перевод опубликовал Офис президента.

"Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было или она бы по другому разворачивалась. У нас было бы плечо близких, мощных соседей. Мы бы вместе могли воевать. Наверное, войны все же не было бы", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Запад опоздал с предоставлением Украине некоторых видов вооружения, которое можно было передать еще до гибели большого количества украинцев, например в том же Мариуполе.

В то же время, по его словам, некоторые европейские лидеры уже изменили свое мнение и сейчас поддерживают поставки оружия стране.

"Я это вижу. И некоторые европейские лидеры поменяли свою позицию. Но вы видите цену этих изменений", – резюмировал президент.

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