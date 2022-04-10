Битва за Донбасс: глава ОВА рассказал, каким будет большое сражение 14 10.04.2022, 17:06

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Сергей Гайдай уверен, что наступление РФ будет в ближайшее время.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким может быть бой за Донбасс.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Гайдай уверен, что наступление будет в ближайшее время, ведь идет накопление сил, средств, огромного количества техники.

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - описал он мрачный сценарий.

Гайдай также считает, что российские захватчики не смогут одновременно пойти в наступление с севера, юга и востока. А от того, как будет проходить бой за Донбасс, будет зависеть переговорный процесс с РФ.

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