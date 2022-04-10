У Байдена пообещали предоставить еще больше оружия Украине 6 10.04.2022, 17:54

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Также США продолжат давить на российскую экономику.

Соединенные Штаты Америки (США) предоставят Украине еще больше оружия, чтобы противостоять российским войскам. А также продолжат давить на российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана для ABC.

По его словам, США будут работать с международным сообществом, чтобы обеспечить ответ России за военные преступления в Украине.

"Между тем, мы не собираемся просто ждать этого. Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор россиянам, не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают эти преступления, а также сжать российскую экономику, увеличить давление и цену для Владимира Путина, Кремля и правительства России. Это то, что мы собираемся сделать", - добавил Салливан.

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