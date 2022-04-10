Возле Гуляйполя украинцы вытащили из реки вражескую БМП 6 10.04.2022, 18:03

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Будет работать на Вооруженные силы Украины.

Региональное управление Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины отчиталось о пополнении парка техники очередной боевой машиной пехоты из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию управления в Facebook.

Одно из подразделений Запорожской отдельной бригады терробороны вытащило российскую БМП-3 из реки близ Гуляйполя. Бойцам ТрО помогли местные фермеры, предоставившие для "спасательной миссии" два трактора.

"Вражеская "бешка" была близка к достижению желанной тактической цели – убежать окольными путями. Однако наши ребята попали ей в тыльную часть. Экипаж наглотался украинской водицы, а машина теперь наша!" – рассказал один из участников боя.

Несмотря на то, что БМП несколько дней пробыла под водой, ее двигатель не вышел из строя. Пока машину отправили на ремонт, откуда она скоро вернется работать на ВСУ.

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