Украина денонсировала договора с Беларусью в сфере образования и науки

Украина денонсировала договора с Беларусью в сфере образования и науки2
- 10.04.2022, 18:07
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Соглашения действовали на протяжении более чем 20 лет.
Украина денонсировала три международных договора в сфере образования и науки с Беларусью. Сообщение об этом опубликовало министерство образования Украины.
Соглашения денонсированы "в связи с поддержкой Беларусью беспрецедентной, открытой и широкомасштабной войны России против Украины".
В частности, денонсированы соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях, о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров, а также договор о сотрудничестве в области науки и технологий.
Соглашения действовали на протяжении более чем 20 лет.