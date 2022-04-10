В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членство 1 10.04.2022, 18:30

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Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС.

В июне 2022 года Европейский союз может предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Это решение должно приниматься единогласно, рассказал в интервью Postimees глава представительства ЕС Матти Маасикас.

"Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я думаю, что это произойдет в июне", - отметил он.

Европейский чиновник пояснил, что страны-участницы Евросоюза должны выяснить, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям.

"Сейчас нет смысла спекулировать, что это будет за оценка… Я также не могу предсказать, что государства-члены скажут по этому вопросу. Все, что связано с расширением Европейского союза, требует единогласия. Это решение было бы огромным шагом", - добавил Маасикас.

Вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что интеграция Украины в ЕС – это уже решенный вопрос. По его мнению, на данный момент есть 100% уверенность, что все решится в пользу Киева.

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