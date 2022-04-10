Словакия подтвердила переговоры с Украиной о продаже гаубиц Zuzana 5 10.04.2022, 19:34

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Об этом сказал министр обороны Словакии.

В правительстве Словакии подтвердили слухи о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

Как сообщает Reuters, об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над после публикаций в прессе на эту тему, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", – сказал министр обороны во время теледебатов. Других деталей он не предоставил.

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что обсуждается приобретение 16 гаубиц.

"Зузана" – модернизированный вариант САУ DANA M2, которые уже знакомы украинским военным. Гаубица может поражать цели на расстоянии более 39 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту. Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

Напомним, на днях Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив на замену американскую Patriot.

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