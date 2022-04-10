Дуда о военных преступлениях РФ: Сделаем все, чтобы украинцы не ждали справедливости 80 лет 2 10.04.2022, 19:49

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Анджей Дуда

Польша предоставит Украине поддержку на всех уровнях для наказания военных преступников.

Польский президент Анджей Дуда заверил, что его страна будет прилагать все усилия для скорейшего наказания всех причастных к военным преступлениям РФ на территории Украины.

Об этом сообщаетcя в Twitter канцелярии президента Польши.

Польша предоставит Украине поддержку на всех уровнях для наказания военных преступников. Дуда убежден, что украинцы не должны десятилетиями ждать наказания виновных.

"Мы будем поддерживать Украину во всех юридических и дипломатических действиях, направленных на наказание виновных в преступлениях, которые в этот момент совершают россияне. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет!" – заявил президент.

Prezydent @AndrzejDuda: Będziemy wspierać Ukrainę we wszystkich działaniach prawnych i dyplomatycznych, których celem będzie ukaranie sprawców zbrodni popełnianych obecnie przez Rosjan. Zrobimy wszystko, aby ofiary ukraińskie nie musiały czekać na sprawiedliwość aż 80 lat! — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2022

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