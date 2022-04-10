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Десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику

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  • 10.04.2022, 19:56
  • 7,724
Десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику
фото: http://5.ua

Оккупантов ликвидировали «Стугной».

Защитники Украины из Десантно-штурмовых войск умело уничтожают вражескую бронетехнику с помощью ракетных комплексов.

Видеокадры с результативным уничтожением российских оккупантов вместе с техникой показали в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Обратим внимание, что на кадрах запечатлены удачные выстрелы из ПТРК Стугна украинского производства.

При этом украинскими десантниками были поражены три вражеские цели.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задания, уничтожая российских оккупантов и их боевую технику", - говорится в подписи к видео.

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