Десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику

Десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику1
- 10.04.2022, 19:56
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Оккупантов ликвидировали «Стугной».
Защитники Украины из Десантно-штурмовых войск умело уничтожают вражескую бронетехнику с помощью ракетных комплексов.
Видеокадры с результативным уничтожением российских оккупантов вместе с техникой показали в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Обратим внимание, что на кадрах запечатлены удачные выстрелы из ПТРК Стугна украинского производства.
При этом украинскими десантниками были поражены три вражеские цели.
"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задания, уничтожая российских оккупантов и их боевую технику", - говорится в подписи к видео.