Десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику 1 10.04.2022, 19:56

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фото: http://5.ua

Оккупантов ликвидировали «Стугной».

Защитники Украины из Десантно-штурмовых войск умело уничтожают вражескую бронетехнику с помощью ракетных комплексов.

Видеокадры с результативным уничтожением российских оккупантов вместе с техникой показали в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Обратим внимание, что на кадрах запечатлены удачные выстрелы из ПТРК Стугна украинского производства.

При этом украинскими десантниками были поражены три вражеские цели.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задания, уничтожая российских оккупантов и их боевую технику", - говорится в подписи к видео.

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