В Харьковской области россияне взяли в заложники писателя с сыном 10.04.2022, 20:08

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Дом Владимира Вакуленко находится в захваченном противником селе Капитолевка Изюмского района.

Российские оккупанты взяли в заложники украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко и его сына Виталия. Дом Вакуленко находится в захваченном противником селе Капитолевка Изюмского района, передает «Новое время».

О похищении отца и сына сообщила бывшая жена Владимира Вакуленко Ирина Новицкая.

«Вчера подтвердилось, что я уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо российские вояки, либо представители оккупационной маня-власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна», — написала она в Facebook в воскресенье, 9 апреля.

Похищение Вакуленко расследует изюмская полиция. По данным следствия, оккупанты увезли писателя в неизвестном направлении еще в конце марта.

Производство зарегистрировали по ч. 1 ст. 146−1 Уголовного кодекса Украины (похищение человека), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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