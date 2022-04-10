Берлускони заявил, что «глубоко разочарован» в Путине в связи с вторжением РФ в Украину 12 10.04.2022, 20:16

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Агрессия против Украины привела Россию в объятия Китая.

Лидер итальянской партии Forza Italia, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил 9 апреля о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине. Слова экс-премьера Италии процитировала его партия в Twitter.

"Агрессия против Украины привела Россию в объятия Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – сказал Берлускони.

Также он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины, сообщало агентство ANSA.

.@Berlusconi: l'aggressione dell'Ucraina ha portato la Russia nelle braccia della Cina. Peccato. Sono profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero #ItaliaDelFuturo — Forza Italia (@forza_italia) April 9, 2022

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