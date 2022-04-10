Ночью в Минске четыре авто столкнулись на проспекте Независимости
- 10.04.2022, 20:23
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Еще одно перевернулось на Стариновской.
За ночь с субботы на воскресенье в Минске произошли две серьезные аварии, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Около 23.30 на проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля. 23-летний парень за рулем Honda ехал от улицы Володарского в сторону Свердлова и, перестраиваясь, врезался в Volkswagen, Renault и Kia, которые стояли перед светофором.
Водителя Honda забрали в больницу, остальные не пострадали, машины получили повреждения.
Позже, около 2.15 на улице Стариновской в аварию попал другой 23-летний водитель на Volkswagen. Он ехал от улицы Скорины в сторону улицы Основателей и наскочил на бордюр, машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель не пострадал.
По обоим фактам проводятся проверки.