Ночью в Минске четыре авто столкнулись на проспекте Независимости 10.04.2022, 20:23

3,556

Еще одно перевернулось на Стариновской.

За ночь с субботы на воскресенье в Минске произошли две серьезные аварии, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 23.30 на проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля. 23-летний парень за рулем Honda ехал от улицы Володарского в сторону Свердлова и, перестраиваясь, врезался в Volkswagen, Renault и Kia, которые стояли перед светофором.

Водителя Honda забрали в больницу, остальные не пострадали, машины получили повреждения.

Позже, около 2.15 на улице Стариновской в аварию попал другой 23-летний водитель на Volkswagen. Он ехал от улицы Скорины в сторону улицы Основателей и наскочил на бордюр, машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель не пострадал.

По обоим фактам проводятся проверки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».