Американские ученые рассказали об еще одном полезном свойстве кофе 10.04.2022, 20:30

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В исследовании приняли участие более 110 тысяч человек.

Согласно новому исследованию, кофе предотвращает появление базалиомы – самого распространенного вида рака кожи, пишет medicina.ua.

Заболевание возникает, чаще всего, у пожилых людей. Считается, что опухоль вызывается чрезмерным солнечным облучением. К счастью, данный вид рака распространяется на другие органы тела только в 0,5% случаев.

Американские ученые установили, что увеличение количества выпиваемых чашек кофе в день снижает риск развития базалиомы. Это вывод был сделан на основе изучения данных о более 110 тыс. людей. Чем больше участники исследования пили кофе, тем реже они заболевали базалиомой. Все дело в кофеине – напиток без его содержания не оказывал никакого положительного влияния.

Кроме того, считается, что употребление кофе снижает риск развития таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет 2 типа и болезнь Паркинсона. Тем не менее, ученые предупреждают, что это не означает, что можно пить кофе в больших количествах. Как и во всем, важна мера.

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