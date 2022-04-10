Украинских военных в Литве будут учить пользоваться западной техникой

Украинских военных в Литве будут учить пользоваться западной техникой2
- 10.04.2022, 20:40
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Обучение начнется в ближайшее время.
Литва в ближайшее время организует обучение украинских военных. Они будут тренироваться пользоваться западной техникой и оружием.
Об этом сообщает Delfi.
"В ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", - цитирует издание командующего Литовской армией Валдемараса Рупшиса.
По его словам, литовские специалисты будут обучать украинских военных пользоваться западной техникой, оборудованием и оружием. Рупшис добавил, что инструкторы готовы поделиться всеми знаниями, которые нужны для управления операциями в Украине.