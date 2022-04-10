Украинских военных в Литве будут учить пользоваться западной техникой 2 10.04.2022, 20:40

3,368

Обучение начнется в ближайшее время.

Литва в ближайшее время организует обучение украинских военных. Они будут тренироваться пользоваться западной техникой и оружием.

Об этом сообщает Delfi.

"В ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", - цитирует издание командующего Литовской армией Валдемараса Рупшиса.

По его словам, литовские специалисты будут обучать украинских военных пользоваться западной техникой, оборудованием и оружием. Рупшис добавил, что инструкторы готовы поделиться всеми знаниями, которые нужны для управления операциями в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».