Выборы президента Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

Выборы президента Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур8
- 10.04.2022, 21:09
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Известны предварительные результаты.
Во Франции в 20:00 закрылся последний избирательный участок. По предварительным результатам, за президентское кресло во втором туре будут бороться действующий лидер страны Эммануэль Макрон и пророссийская политик Марин Ле Пен.
Об этом сообщает Le Figaro и BFM TV.
Предварительные данные Ifop-Fiducial:
Эммануэль Макрон - 28,6%.
Марин Ле Пен (Национальное объединение) - 24,4%.
Что прогнозировали другие экзитполы
Еще до завершения голосования во Франции бельгийские СМИ опубликовали экзитполов, согласно которым во второй тур президентских выборов попадали Макрон и Ле Пен.
Как прогнозировал экзитпол, Макрон и Ле Пен должны были получить одинаковый результат - около 24% голосов. На третье место выходил ультралевый кандидат от "Мятежной Франции" Жан-Люк Меланшон, далее шли Эрик Земмур и Валери Пекресс.
Однако бельгийские СМИ не указали, кто именно проводил опрос. Отмечалось, что экзитпол проводил один из французских социологических центров.