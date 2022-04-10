Выборы президента Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур 8 10.04.2022, 21:09

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Известны предварительные результаты.

Во Франции в 20:00 закрылся последний избирательный участок. По предварительным результатам, за президентское кресло во втором туре будут бороться действующий лидер страны Эммануэль Макрон и пророссийская политик Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Le Figaro и BFM TV.

Предварительные данные Ifop-Fiducial:

Эммануэль Макрон - 28,6%.

Марин Ле Пен (Национальное объединение) - 24,4%.

Что прогнозировали другие экзитполы

Еще до завершения голосования во Франции бельгийские СМИ опубликовали экзитполов, согласно которым во второй тур президентских выборов попадали Макрон и Ле Пен.

Как прогнозировал экзитпол, Макрон и Ле Пен должны были получить одинаковый результат - около 24% голосов. На третье место выходил ультралевый кандидат от "Мятежной Франции" Жан-Люк Меланшон, далее шли Эрик Земмур и Валери Пекресс.

Однако бельгийские СМИ не указали, кто именно проводил опрос. Отмечалось, что экзитпол проводил один из французских социологических центров.

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