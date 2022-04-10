Генштаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на вечер 10 апреля 10.04.2022, 21:20

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Идут бои за Херсон и продолжаются наступательные операции на востоке страны.

После провальной попытки захватить Киев оккупанты изменили свои планы. Теперь они бросают все усилия для проведения наступательной операции на востоке Украины. В частности, существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 10 апреля.

Сейчас враг пытается финализировать подготовку к наступлению на Востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-технического обеспечения войск противника.

Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей

В то же время, оккупанты пытаются восстановить свое положение в Херсонской области. В частности, предположительно войска врага попытаются занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка.

Ситуация на всех операционных направлениях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку вероятных направлений дальнейших действий.

"Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – отметили в Генштабе.

В то же время оккупанты имеют ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и поставок материально-технических средств.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

"С целью усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты осуществили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" до района города Таганрог Ростовской области", – сообщили в Генштабе.

Для восстановления потерь Вооруженных сил России осуществляется перемещение на территорию Украины дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.

"Ожидаются попытки противника имеющимся составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение к районам населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово", – отмечается в сообщении.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают мероприятия по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают ограбления и убийства гражданских жителей.

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