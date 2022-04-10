Правительство Украины впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий 10.04.2022, 21:41

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Об этом сообщил премьер-министр Украины.

На восстановление освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов направлен первый миллиард гривень.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривень на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", – написал Шмыгаль.

В частности, 400 млн грн выделены для Киевской области, по 250 млн грн – Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн выделено для Житомирщины.

За счет выделенных средств будет проведен ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.

Кроме того, средства будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Отмечается, что распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития громад и территорий.

"Это только первый этап, и впереди еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", – заявил Шмыгаль.

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