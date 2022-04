Создана онлайн-карта с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче 1 10.04.2022, 21:54

1,622

Ее авторы из Эстонии использовали открытые данные украинской разведки.

Создана интерактивная карта с адресами российских нелюдей, причастных к "резне в Буче". Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

Как отмечается, карта под названием Where do orcs come from? ("Откуда приходят орки?") создана с помощью сервиса Google Maps.

Ее авторы из Эстонии использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных, а не прописки или фактического места проживания. Такую информацию на сайте ГУР МО разместили о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригад 35-й армии.

Карту вы найдете здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».