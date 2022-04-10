ВСУ уничтожили два вражеских вертолета на Востоке Украины 10.04.2022, 22:08

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Ликвидированы 26 оккупантов.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась о результатах защиты Украины в течение дня в собственной зоне ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Минобороны в Telegram.

Российские оккупанты в течение дня совершали ракетные и авиационные удары. Также украинских военных на востоке Украины постоянно обстреливали из тяжелой артиллерии.

"Огнём в ответ украинские защитники уничтожили:

личного состава – 26

БМП/БТР – 1

АТ – 2

вертолетов – 2

БПЛА – 1", – говорится в сообщении.

Ранее региональное управление Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины отчиталось о пополнении парка техники очередным образцом из РФ. Им стала боевая машина пехоты БМП-3.

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