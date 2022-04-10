Карты некоторых белорусских банков могут не работать ночью во вторник
- 10.04.2022, 22:17
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Почему?
В ночь с понедельника на вторник карты некоторых белорусских банков могут не работать, сообщают в Банковском процессинговом центре. Все из-за плановых технологических работ.
«В промежуток времени с 02.00 до 6.30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет», — сообщают в БПЦ.
В центре уточняют, что остальные его сервисы в указанный период будут работать в штатном режиме.