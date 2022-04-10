Ученым удалось создать искусственное сердце 1 10.04.2022, 22:52

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В мировой медицине произошел очередной прорыв.

Американскими учеными был создан и протестирован аппарат искусственного сердца, который способен непрерывно перегонять кровь без пульсации, пишет medicina.ua.

Из-за непрерывного потока крови, у пациента, на котором было проведено клиническое испытание, отсутствовало сердцебиение и пульс. И вот с таким, небьющимся сердцем, он прожил 5 недель, и умер от болезни, не связанной с операцией на сердце.

По мнению специалистов, новый созданный аппарат может стать настоящим прорывом в кардиологии, так как обычные аппараты искусственного сердца для обеспечения нормального кровотока должны сокращаться более миллиона раз в сутки, отчего они быстро выходят из строя. Новый же аппарат создан по принципиально другому методу.

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