На Черниговщине жители села заполнили бензовоз оккупантов ржавой водой с грязью 10.04.2022, 23:15

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Фермер отомстил оккупантам за кражу телевизора и оборудования.

На Черниговщине в поселке Лосиновка селяне забаррикадировали сельскохозяйственное предприятие и заправили бензовоз оккупантов ржавой водой.

Об этом рассказали местный предприниматель и его отец. Видео обнародовал на своей странице в Facebook Нежинский журналист Игорь Волосянкин, который сейчас служит в ВСУ.

По его информации, в пгт Лосиновка Черниговской области войска российских оккупантов провели "блестящую операцию" - заехали колонной из танков и БТРов ко двору предпринимателя. К счастью, семья вовремя среагировала и спряталась. Кроме этого, забор их предприятия был заблаговременно забаррикадирован и БТР его не протаранил.

"В результате "блестяще проведенной военной операции", рашистским оркам удалось захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с клюкой. Московиты отжали "бендеровский" телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин - замороженную тыкву", - написал журналист.

Вместо дизтоплива местные подготовили в емкости для горючего ржавую воду с грязью. Этой смесью российские военные и заполнили свой бензовоз.

"Думаю, что мы все правильно сделали", - подытожил местный предприниматель.