«Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода» 3 11.04.2022, 7:41

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Как ВСУ защищали «ворота на пути в Киев».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео о том, как украинские военные защитили село Мощун на Киевщине от российских оккупантов.

«Это первое видео из цикла о битве за село Мощун», - отметил Залужный у себя в «Фейсбуке».

По его словам, Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу, поэтому удержать этот форпост было сверхважной задачей.

«Наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше. Они удержали Мощун. И этим защитили Киев», - рассказал Залужный.

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