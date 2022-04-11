Бросили своих 7 Telegram-канал «Сито Сократа»

11.04.2022, 8:10

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Российский пропагандистский змий начал гибнуть от чрезмерной концентрации своего собственного яда.

Что ж для путинократии это очень тревожный знак, ведь власть бункерного отморозка держится не только на дубинках силовиков, но и на тотальной информационной монополии.

Можно выделить несколько элементов, обеспечивающих работу информационного железного занавеса.

Прежде всего это наличие цензората, который следит за чистотой сознания «глубинного народа», фильтруя информационное пространство и запрещая все, что не вписывается в zапутинскую повестку. Речь идет о такой махине, как Роскомнадзор – главный информационный охранитель и душитель свободы слова в России.

«Организация-404» является заднеприводной цензурой, т.к. пачками блокирует сайты после публикации информации, идущей в малейший разрез с темника и Кремля.

Еще один элемент цифровой диктатуры – фабрики троллей и бот-фермы, продвигающие под видом обратной связи общества лишь затрапезную «патриотическую» повестку. Но это в лучшем случае, т.к. обычно этот наемный инфосброд забивает все абсурдной бессмыслицей, пустословными речекряками и омерзительными комментариями.

То были кулаки и пехота путинской цифровой диктатуры, закручивающей спираль молчания. Но есть еще белая кость, элита, выстраивающая грандиозную ложь. Речь идет о маститых журналистах, ведущих, редакторах, продюсерах телевизионных рупоров, первых кнопок эфира, штампующих и продающих «смыслы».

Эти персонажи находятся на особом довольствии, ведь формируют путинскую информационную опричнину. Но начало «специальной операции» 24 февраля стало тем водоразделом, что породил брожения даже в среде кремлевских медиа-прикормышей.

Властители душ первыми чувствуют, куда дует ветер, и начали массово покидать насиженные годами тепленькие местечки.

Тренд конечно же заложил ведущий «Первого канала» Иван Ургант. В феврале миллионер Ургант выложил в соцсетях черный квадрат и написал пацифистский лозунг «Страх и боль. Нет войне», а также уехал из России «на отдых» в Израиль. Это вызвало массовые бурления в среде запутинских бешенных. Особенно после того, как Песков назвал его «большим патриотом», чем породил гнев дон-дона Кадырова. В итоге Ургант решил окончательно сушить весла и распродает свою элитную недвижимость на Рублевке и в Питере.

Исход Урганта породил колоссальное бегство высокопоставленных сотрудников кремлевского медиа-пула. Список несогласных уже насчитывает десятки имен. С НТВ уволился корреспондент Вадим Глускер, работавший там с 1993 года. Ведущая новостной программы НТВ «Сегодня» Лилия Гильдеева, работавшая на телеканале с 2006 года, бежала из РФ и постфактум написала заявление.

С «Первого канала» уволилась специальный корреспондент Жанна Агалакова, работавшая на телеканале с 1999 года. Также с этого канала ушли

Наталья Пешкова, редактор «Первого канала» и Дмитрий Ликин, главный художник «Первого канала» с 30-летним стажем. С «России-1» уволилась Агнесса Немировская, заместитель главного продюсера. Телеканал также покинули сразу несколько сотрудников, работавших над программой «Вести», в том числе руководитель «путинского отдела» Юлия Воробьева, режиссер ежедневного эфира, а также один из самых давних продюсеров «Вестей недели».

Демонстративное несогласие с токсичной генеральной линией партии корефеев российской пропаганды говорит об очень многом. Ведь даже в условиях бушующего в РФ экономического кризиса, светочи путинской пропаганды отказываются дальше брать кровавые деньги. Массово дезертируют с рубежей информационного фронта. В них что-то сломалось. И это только начало. Не удивительно ведь ядовитая ложь за гранью фола убивает уже их самих. Так с детоксом пропагандистов исподволь пробиваются на свет первые всходы депутинизации. Впереди большой покос.

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