Как белорусам правильно составить объявление о продаже авто 1 11.04.2022, 8:26

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Эксперимент с неожиданным результатом.

Зависит ли от качественного описания и фотографий то, как быстро машина найдет покупателя? Или можно ограничиться парой размытых фото и одной банальной фразой? Насколько стиль оформления объявления влияет на скорость покупки авто – об этом в материале abw.by.

"Полупустые объявления без фото игнорирую"

Какую роль оформление объявления играет в решении купить автомобиль? Журналисты опросили несколько знакомых автомобилистов. Все, как один, ответили, что в первую очередь внимательно просматривают предложения с большим количеством качественных фотографий и подробным описанием и, когда выбирали себе автомобиль, сначала звонили и ездили смотреть именно такие авто. Даже если они находились за пределами их города. Наскоро составленные объявления интересовали их в последнюю очередь, по ним звонили, когда других вариантов уже не оставалось, а некоторые из опрошенных не звонили вообще.

"Когда я покупал машину, на которой сейчас езжу, конечно, в первую очередь смотрел объявления с фото и подробным описанием машин, их состояния, работ, которые по ним делали, хотя эту информацию редко кто пишет. По объявлениям без фотографий тоже мог позвонить, но только если чувствовал, что предложение может быть интересным. Я не выбирал авто конкретной марки и модели, с покупкой не торопился, поэтому полупустые предложения и объявления без фото чаще всего игнорировал", – рассказал Андрей.

Автовладельцы говорят, что детализированность их объявлений зависит от того, насколько быстро надо продать автомобиль, от возраста и состояния самого автомобиля.

"Если мне надо будет избавиться от авто быстро, я постараюсь сделать качественные фотографии на хороший фотоаппарат и рассказать о машине подробнее и наиболее привлекательно. Если же я еще в раздумьях и размещаю объявление больше для того, чтобы узнать спрос и получить предложения по цене, сильно заморачиваться не буду – сделаю пару фото на телефон и допишу несколько фраз. Но все равно максимально опишу все важные моменты, чтобы не тратить время и не рассказывать всем, кто позвонит, одно и то же", – ответил Павел.

В Telegram-канале журналисты провели опрос на эту тему среди подписчиков. 85% ответили, что при покупке машины в первую очередь обращают внимание на объявления с хорошими фото и подробным описанием, и лишь 15% сказали, что оформление не имеет для них значения.

Экспериментируем (с неожиданным результатом)

Журналисты разместили на сайте два объявления о продаже Ford Fusion из этого материала с одинаковой стоимостью в 5000$. В одно из них поставили зимние фотографии из статьи, на которых виден автомобиль целиком, есть фото салона и отдельно – разбитый бампер. В другое объявление поставили две наскоро сделанных фотографии передней части машины. План таков – считаем, сколько просмотров соберет каждое объявление за сутки, сколько людей откроет номер телефона и сколько звонков мы получим.

Результаты оказались неоднозначными – объявление с плохими фотографиями набрало на 16 просмотров больше, чем объявление с хорошими! Причем отрыв сохранялся на протяжении тестовых 24 часов. Номер телефона за сутки запросило 9 человек и в одном, и в другом случае. За это время нам поступило два звонка из автосалонов с предложением поставить авто на комиссию. Когда журналисты вовсе убрали фото из "некачественного" объявления, разрыв сократился на 1 просмотр. В результате мы сделали вывод, что прошло мало времени, и наши объявления вызвали интерес только у сотрудников коммерческих организаций, которые просматривают все новые объявления подряд, а у покупателей машина интереса пока не вызвала.

Журналисты нашли на сайте еще 4 объявления о продаже аналогичных автомобилей – с дизельным мотором 1,4 л и механической коробкой передач. Стоимость авто от 5000 до 6100$, самое дорогое предложение принадлежит автосалону. Михаил из Минска продает авто 2009 года с пробегом 225 тыс. км за 5500$ с 31 марта этого года, в объявлении 9 фото и короткое описание: "отличное состояние, гаражное хранение, своевременное обслуживание".

Алексей из Минска указал, что пробег авто 2008 года выпуска всего 160 тыс. км. Он ограничился пятью фотографиями авто и сообщением о том, что торговаться не намерен. Житель Пинска Евгений указал пробег машины 2008 г. в. 117 тыс. км и сделал 9 фотографий. В его авто установлены парктроники и Webasto, а на кузове есть небольшие дефекты, о которых он готов рассказать по телефону. В целом, анализируя базу, многие предложения о продаже авто от владельцев, особенно старше 10 лет, ограничиваются скупым описанием (а некоторые не утруждают себя написать даже его) и фотографиями, количество которых чаще всего не превышает 10. У владельцев трех-пятилетних авто информации, как правило, побольше, а фото более качественные.

Выводы по фото и тексту

Сотрудники автосалонов считают, что хорошее объявление призвано, прежде всего, привлечь внимание покупателя к объявлению и автомобилю, а фото и дальнейшее общение с менеджерами или владельцем – заинтересовать в приезде на осмотр и совершении покупки.

Директор ООО Автохаус "Мегаполис" Денис Ковальчук говорит, что для фото машин в объявлениях у них есть фотограф, а тексты пишут люди, которые принимают авто для продажи. Руководитель сетует, что "частники", которые сами выставляют авто, нередко составляют объявления так, что многое приходится уточнять по телефону.

По словам специалиста, по объявлению зачастую можно узнать, кто продает автомобиль.

"Подробные объявления с качественными фотографиями нередко публикуют "перекупы" и те, кто занимается перепродажей автомобилей профессионально. Обычные владельцы оставляют объявления попроще, но часто за ними скрываются хорошие автомобили. Раз мне довелось покупать машину, которую человек не мог продать около 5 месяцев. А мне профессиональное чутье подсказало, что за невзрачным объявлением скрывается хорошее транспортное средство".

Если информации в объявлении мало, это доставит неудобства самому продавцу, считает ведущий специалист по продажам автомобилей автосалона "Автодом" Игорь Пирович:

"Если оно неинформативно, владельцу придется тратить много времени на общение с покупателями, а плохие фото могут оттолкнуть даже заинтересованного в покупке человека. В то же время, чрезмерно подробное объявление с множеством информации тоже может отпугнуть потенциального покупателя. Также нужно думать, как воспримет ту или иную информацию тот, кто будет читать текст. Например, человек пишет, что за последний год вложил в авто 5000$, желая подчеркнуть, что он хорошо следил за машиной, и она в идеальном состоянии. Покупатель же может подумать, что машина слишком дорога в обслуживании".

Как же должно выглядеть идеальное объявление?

Фотографировать автомобиль надо сразу после мойки в помещении с хорошим освещением и без солнечных бликов в кадре.

Фото должно быть актуальным: если авто продается зимой – зимним, если летом – сделанным летом.

Фото в объявлении должно быть не меньше 10, они должны быть хорошего качества и с хорошим разрешением, их нужно делать с разных ракурсов. Обязательно фото салона, общие ракурсы и опции. Кроме того, на фото не должно быть лишних вещей – освежителей воздуха, сумок и т.д.

Если на кузове есть заметные проблемы, стоит отметить их. При этом на мелких нюансах лучше не заострять внимание, а обсудить их наличие по телефону или при личной встрече.

В тексте специалисты рекомендуют ответить на часто задаваемые вопросы: о пробеге, дополнительных опциях, последних ремонтах и обслуживании. Если авто относительно новое, часто покупателей интересует комплектация, есть ли крашеные элементы. Если машина старая – в каком состоянии кузов и основные узлы и агрегаты. Поэтому эти моменты тоже лучше указать сразу.

Стоит обязательно отметить, если авто находится долго в вашей собственности.

Если есть действующий техосмотр или имеются диагностические данные с СТО, нужно упомянуть и об этом.

В целом, текста не должно быть много, в то же время не стоит ограничиваться парой сухих фраз – должна быть золотая середина.

Удачи в продаже и покупке автомобиля!

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