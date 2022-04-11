Грозев подтвердил массовые чистки офицеров ФСБ за провал в Украине 14 11.04.2022, 8:30

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ХРИСТО ГРОЗЕВ

Фото: promoteukraine.org

Руководитель 5-й службы российского ведомства арестован.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев подтвердил информацию об аресте бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседы. Как известно, именно это подразделение накануне вторжения РФ обеспечивало Путина данными о политической ситуации в Украине.

В интервью Youtube-каналу "Популярная политика" Грозев также сообщил, что более 150 офицеров ФСБ, занимавшихся "украинской линией", подверглись "чистке".

"Могу сказать, что значительная часть из них если не арестованы, то уже точно не работают в ФСБ. Так что чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, сможем опубликовать что-то новое о судьбе этих людей", - отметил он.

Ранее сообщалось, что после двух недель войны в Украине Путин начал репрессии против так называемой 5-й службы ФСБ (курирует связи с зарубежными партнерами). СМИ писали, что руководство службы - генерал Беседа и его заместитель – отправлено под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

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