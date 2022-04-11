На белорусском валютном рынке возможен резкий разворот 21 11.04.2022, 8:45

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Сколько будет стоить доллар на этой неделе?

Изменения курсов валют на белорусском рынке в основном формируются на внешних площадках, пишет сайт myfin.by.

Доллар США укрепляется на внебиржевом рынке Форекс – индекс доллара DXY в пятницу пробил сильнейший уровень сопротивления в 100,00 п.п. и в моменте поднимался до 100,195 п.п. Торги недели закрылись на отметке в 99,79 п.п. и на дневном графике пары EURUSD формируется разворотная фигура двойная вершина. Как поведет себя доллар в ближайшие две-три недели – покажет время, но после подобного сильного укрепления возникают предпосылки для коррекции.

Укреплению «бакса» в основном способствуют ожидания резкого повышения ставки Федеральной резервной системой и разгрузки баланса ФРС.

Справочно: в момент проведения смягчения монетарной политики ФРС активно покупает государственные и корпоративные облигации. Они ложатся на баланс регулятора и таким нехитрым механизмом в оборот водятся наличные доллары. В противоположность, при ужесточении денежного обращения ФРС повышает ставку и продает облигации, изымая с рынка доллары. Включается обратный «денежный пылесос» и «баксы» становятся дорогими, так как их становится меньше на рынке.

С российским рублем тоже все понятно – ограничения на валютное обращение, обязательная продажа экспортерами 80% выручки на внутреннем рынке и запрет на доступ нерезидентов к торгам на фондовом рынке сделали свое дело. На российском рынке спровоцирован дефицит рублевой ликвидности, что привело к укреплению курса доллара США на пятничных торгах в моменте до USDRUB 71,3993.

Но по всей видимости это уже перебор, и в пятницу Центробанк России принял ряд регуляторных мер, которые могут развернуть ситуацию.

Во-первых, Банк России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3,00%. Напомним, что 28 февраля ставка была резко увеличена с 9,50% до 20,00% на фоне санкционных мероприятий.

Во-вторых, с 18 апреля снимаются ограничения на продажу валюты физическим лицам и отменяется комиссионный сбор в 12% при покупке валюты брокерами.

В-третьих, досрочно разрешена выдача валютных вкладов, в том числе в евро (но остается ограничение по сумме в 10 000 долларов США).

Возможно эти меры приведут к появлению спроса да иностранную валюту на внутреннем рынке, но вряд ли этот спрос будет объемным, поскольку объем импорта в Россию существенно снизился, доллары не были валютой сбережения в массовом сознании россиян и максимально сократился выездной туризм.

Переходим к начинающейся неделе. По данным Нацбанка, золотовалютные резервы в марте сократились на 8,4%, широкая денежная масса растет темпами ниже среднегодовых (4,7% при прогнозе в 7-13%). В этих условиях Нацбанк может выступить активным покупателем на внутреннем рынке для пополнения ЗВР, что может привести к росту курса доллара США и евро.

Послабления на российском валютном рынке могут смягчить курс российского рубля.

Отсюда можно ожидать некоторого разворота на нашем рынке и возвращения курса доллара к уровню в USDBYN 2,8000, а российского рубля – к RUBBYN 3,5500 (за 100 российских рублей).

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