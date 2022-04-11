В чем призналась Россия? 11 11.04.2022, 8:51

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Тимоти Снайдер

Путинский режим на самом деле ультраправый.

Россия только что опубликовала руководство по геноциду для своей войны против Украины. Российское государственное агентство РИА Новости в минувшее воскресенье опубликовало четкую программу по полному уничтожению украинской нации как таковой. Эта статья все еще доступна для просмотра, есть уже несколько ее переводов на английский язык.

Как я уже говорил с начала войны, «денацификация» в официальном русском толковании означает только разрушение украинского государства и нации. «Нацист», как объясняется в инструкции по геноциду, это просто человек, идентифицирующий себя украинцем. Согласно руководству, создание украинского государства тридцать лет назад было «нацификацией Украины». Действительно, «любая попытка построить такое государство» должна рассматриваться как акт «нацизма». Украинцы являются нацистами, поскольку они не желают принять «необходимость того, что народ должен поддерживать Россию». Украинцы должны понести наказание за веру, что они существуют как отдельный народ; только страдание может привести к «искуплению вины».

Если кто-то в мире все еще считает, что путинская Россия противостоит ультраправым силам в Украине или где угодно, эта программа геноцида — хороший повод изменить мнение. Путинский российский режим говорит о «нацистов» не потому, что он борется с ультраправыми силами, чего он действительно точно не делает. Он пользуется этим словом как риторическим инструментом, чтобы оправдать неспровоцированную войну и действия, имеющие целью геноцид. Путинский режим на самом деле ультраправый. Это мировой центр фашизма. Он поддерживает фашистов и ультраправых авторитарных политиков по всему миру. Извращая значения таких слов как нацист, Путин и его пропагандисты расширяют риторическое и политическое пространство для фашистов в России и других странах мира.

Руководство по геноциду разъясняет, что российская политика «денацификации» не направлена против нацистов в привычном смысле этого слова. В пособии признается, без колебаний, что в Украине нет значительных проявлений нацизма в том смысле, в каком его понимает мир. Вместо этого он оперирует специальным российским определением «нацизма»: нацист — это украинец, отказывающийся признать себя россиянином. Такой «нацизм» является «аморфным и амбивалентным». Например, рекомендуется смотреть мимо внешних признаков и считать «нацизмом» приверженность украинской культуре или Европейскому союзу.

Фактическая история настоящих нацистов и их настоящих преступлений в 1930-х и 1940-х, таким образом, признается абсолютно неважной и полностью отвергается. Это соответствует российской линии относительно войны в Украине. Никто в Кремле не сокрушается из-за убийства россиянами людей, переживших Холокост, или уничтожения мемориалов Холокоста, поскольку евреи и Холокост не имеют ничего общего с российским определением «нацизма». Это объясняет, почему Владимир Зеленский, избранный демократическим путем, еврей, родственники которого воевали в Красной армии и погибали из-за Холокоста, может называться нацистом. Зеленский — украинец, и это единственное определение «нациста».

В этом абсурдном определении, где нацисты должны быть украинцами, а украинцы должны быть нацистами, Россия не может быть фашистской, что бы ни делали россияне. Это очень удобно. Исходя из того, что слову «нацист» дано определение «украинец, отказывающийся быть россиянином», ни один россиянин не может быть нацистом. Поскольку для Кремля «нацизм» никоим образом не связан с фашистской идеологией, россияне могут использовать похожие на свастику символы, масштабную ложь, массовые собрания, риторику о чистках, вести агрессивные войны, похищать элиты, заниматься массовыми депортациями и массовыми чистками — не спрашивая себя никогда не находятся ли они сами на неверной стороне истории. И вот так мы видим россиян, внедряющих фашистские практики во имя «денацификации».

Российское руководство — это один из наиболее откровенно геноцидных документов, когда-либо попадавшихся мне на глаза. Он призывает к ликвидации украинского государства, к запрету любой организации, имеющей связь с Украиной. Он признает «большинство населения Украины» «нацистами», что означает украинцами (это однозначно является реакцией на украинское сопротивление. В начале войны считалось, что украинцев существует очень немного и что их можно будет легко уничтожить. Это было очевидно из другого текста, опубликованного РИА Новости, из декларации победы 26 февраля). Такие люди, «большинство населения», то есть более 20 млн человек, должны быть убиты или высланы на работы в «трудовые лагеря», чтобы очиститься от своей вины за нелюбовь к России. Выжившие должны быть подвергнуты «перевоспитанию». Детей необходимо воспитывать на русском. Название «Украина» исчезнет.

Если бы это руководство по геноциду появилось в какое-то другое время или на каком-то менее влиятельном ресурсе, его могли бы не заметить. Однако оно было опубликовано центральным российским медиа во время российской войны на уничтожение, четко легитимированное утверждением главы российского государства о том, что соседней нации не существует. Оно было опубликовано в день, когда мир узнавал о массовых убийствах украинцев, совершенных россиянами.

Российское руководство по геноциду обнародовано 3 апреля, через два дня после того, как открылись факты массовых убийств в Буче российскими военными, и именно тогда, когда об этом начали писать крупнейшие мировые СМИ. Резня в Буче стала одним из нескольких случаев массовых убийств, которые мир увидел после выхода российских войск из Киевской области. Это означает, что программа геноцида опубликована сознательно, даже когда физические доказательства геноцида становились очевидными. Автор и редакторы этого текста выбрали именно этот момент для обнародования программы, целью которой является уничтожение украинской нации как таковой.

Мне как историку, специализирующемуся на массовых убийствах, не приходит в голову много примеров, когда государства откровенно рекламируют геноцидный характер своих действий именно в тот момент, когда эти действия становятся общеизвестными. С юридической точки зрения существование такого текста (в более широком контексте подобных заявлений и многократных отказов Владимира Путина признавать существование Украины) упрощает задачу по предъявлению обвинения в геноциде.

Юридически геноцид означает комбинацию действий, уничтожающих определенную группу людей целиком или частично, и намерений это сделать. Россия совершила действия и призналась в намерениях.

Тимоти Снайдер, «Новое время»

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