Стали известны потери путинских оккупантов на территории Украины

Стали известны потери путинских оккупантов на территории Украины8
- 11.04.2022, 8:58
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Число погибших приближается к катастрофической для РФ цифре.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в «Фейсбуке».
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 19 500 человек
танки - 725 единиц
боевые бронированные машины - 1923 единиц
артиллерийские системы - 347 единицы
РСЗО - 111 единиц
средства ПВО - 55 единицы
самолеты - 154 единиц
вертолеты - 137 единицы
автомобильная техника - 1387 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - говорится в сообщении.