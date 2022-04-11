Стали известны потери путинских оккупантов на территории Украины 8 11.04.2022, 8:58

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Число погибших приближается к катастрофической для РФ цифре.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в «Фейсбуке».

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 19 500 человек

танки - 725 единиц

боевые бронированные машины - 1923 единиц

артиллерийские системы - 347 единицы

РСЗО - 111 единиц

средства ПВО - 55 единицы

самолеты - 154 единиц

вертолеты - 137 единицы

автомобильная техника - 1387 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - говорится в сообщении.

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