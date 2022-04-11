Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки с ремонтом в Минске 7 11.04.2022, 9:13

6,082

Есть варианты до 50 тысяч долларов.

Realt.by cобрал 5 двухкомнатных квартир с хорошим ремонтом, куда можно заезжать сразу после покупки. На все квартиры продавцы снизили цены за последнюю неделю. Есть варианты до 50 тысяч долларов.

Возле «Института Культуры»

Квартира на первом этаже кирпичной пятиэтажки по адресу Чкалова 23/1. Недалеко станции метро «Институт Культуры» и «Ковальская Слобода».

В квартире почти 43 метра общей площади, 27 из них — жилая. Продавец пишет, что в двушке хорошая тепло- и звукоизоляция. На полу в комнатах — ламинат, в совмещенном санузле — плитка. Установлены двери МДФ, входная дверь металлическая, в кухне остается вся техника. Из минусов — в квартире нет балкона. Продают за $ 48 500.

Возле "Академии Наук"

Квартира с аккуратным светлым ремонтом по адресу Восточная, 24 около «Академии Наук».

Пятый этаж кирпичной пятиэтажки. Общая площадь — 41 «квадрат», жилая — 17 «квадратов».

— Теплая квартира, хорошая шумоизоляция, нет соседей сверху. Окна выходят на южную сторону, тихое место рядом с парком. В квартире заменена вся электрика, сантехнические трубы, включая стояк, — пишет продавец. — Чистая артезианская вода.

На полу в жилых комнатах лежит паркет, а в коридоре и кухне — плитка. Санузел раздельный. Есть застекленный благоустроенный балкон. Рядом детский сад, гимназия, парк, ТЦ «Европа», есть место для прогулок и выгула собак. Стоит квартира $ 50 000.

Возле «Пролетарской»

Квартира в кирпичной хрущевке после капремонта. Находится на 4 этаже четырехэтажного дома по адресу переулок Рабочий, 4.

Общая площадь — 40 «квадратов», жилая — 26,6. Продавец говорит, что квартира теплая.

— Заменена электрика, установлены подвесные гипсокартонные потолки, стены выровнены гипсокартоном. Кухня отделена от комнаты раздвижными дверями. В спальной комнате установлен большой гардероб, — уточняется в объявлении.

До метро «Пролетарская» около 500 метров. Рядом поликлиника, магазины, детсады и школы. Если покупатель решит сдавать квартиру, обещают помочь с контактами платежеспособных квартирантов. Стоит квартира $ 45 000.

Возле "Грушевки"

Квартира находится в километре от станции метро «Грушевка» по адресу Коржа, 4.

Третий этаж пятиэтажки. Дом из силикатных блоков. Почти 44 «квадрата», жилых — 31. Кухня — 5,3 «квадрата». Санузел совмещенный. Есть застекленный балкон и кладовка. На полу ламинат, установлены стеклопакеты и счетчики воды.

— Тихий центр, окна во двор на юго-западную сторону, хорошие соседи, — написано в объявлении. — Во дворе много зелени и нет проблем с парковкой автомобиля.

Стоимость квартиры — $ 49 800.

Возле «Площади Победы»

Эта сталинка немного дороже остальных вариантов. За нее просят 58 тысяч долларов. Но квартира находится почти в самом центре — по адресу Козлова, 19. Это малосемейка, о которой мы недавно писали. Около километра до двух станций метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа», можно дойти пешком или подъехать две остановки на трамвае или автобусе.

Квартира находится на четвертом этаже четырехэтажки. В доме 1956 года постройки 15 лет назад был капремонт. Потолки здесь трехметровые. Есть застекленная лоджия. На полах лежит ламинат.

В квартире сделан отличный ремонт в стиле лофт. Его сделали недавно, а в квартире сейчас никто не живет. Рядом есть детский сад, школа, магазины, спорткомплекс и Молодежный театр. Недалеко до Комаровки и Ботанического сада.

Цена — 58 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».