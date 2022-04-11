Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла 11.04.2022, 9:23

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Глава РПЦ открыто поддерживает войну против Украины.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла".

Об этом сообщил протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук, пишет "Украинская правда".

"Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла", - сообщил он.

Обращение подписали около 200 священников из разных епархий УПЦ МП.

В открытом обращении, в частности, говорится: "Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия".

"Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", – отмечают священники.

В обращении священники призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей "осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины".

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